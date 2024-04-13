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Зинченко трогательно поддержал мальчика, который потерял маму во время российского обстрела

Роман получил тяжелые ожоги тела.
Сегодня, 15:50
Александр Зинченко и Роман Олексив / instagram.com/romchyk.thefilm
Александр Зинченко и Роман Олексив / instagram.com/romchyk.thefilm

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко сделал важный поступок, поддержав маленького украинца.

Звезда сборной Украины в Instagram опубликовал просьбу присоединиться к сбору на съемки фильма о Романе Олексиве, который вместе с мамой попал под российский ракетный обстрел Винницы 14 июля 2022 года.

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Женщина погибла на месте, а Роман получил 80% ожогов тела: пострадали лицо, спина, руки и ноги. Врачи давали неутешительные прогнозы, однако ему удалось выжить.

Сейчас про мальчика снимают фильм "Ромчик", основанный на реальных событиях. Зинченко встретился с ним в Лондоне и призвал поддержать важный проект.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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