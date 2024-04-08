Экс-игрок сборной Украины стал на защиту Зинченко после призывов Орье идти воевать

Бывший защитник Динамо и сборной Украины Владислав Ващук, ныне служащий в Нацгвардии, отреагировал на слова Сержа Орье, раскритиковавшего игрока Арсенала Александра Зинченко за заявления о готовности воевать.

Ранее ивуарийский футболист призвал украинца самого добровольно стать на защиту своей страны, а не рассказывать, что пойдет, когда позовут.

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По мнению Ващука, это провокационные высказывания, на которые не стоит обращать внимания.

"На Орье не нужно обращать внимания. Это обычная провокация. Пусть Орье не лезет в наши дела и не подсказывает, что нам делать. Сами разберемся!

А лучше, как человек небедный, пусть поможет обороне Украины финансово, это в их, богатых жителей Европы, интересах. То, что Саня делает - дорогого стоит. Уважение ему и почет", - сказал Ващук в комментарии Sport-express.ua.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко.

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