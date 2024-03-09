Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко

Арсенал намерен продлить сотрудничество с украинским защитником Александром Зинченко.

На фоне слухов об интересе к 27-летнему футболисту со стороны нескольких клубов из английской Премьер-лиги, немецкой Бундеслиги и испанской Ла Лиги "канониры" планируют начать с игроком переговоры о новом контракте.

Как сообщает журналист Экрем Конур, обновленный трудовой договор будет рассчитан до лета 2028 года.

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Действующее соглашение украинца с лондонским клубом рассчитано до июня 2026 года.

В нынешнем сезоне Зинченко провел за Арсенал во всех турнирах 27 матчей, отличившись одним голом и двумя результативными передачами. Сейчас украинский защитник пребывает в лазарете с повреждением икроножной мышцы.

Ранее Зинченко раскрыл сроки восстановления от травмы.

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