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Мэри Поппинс: возлюбленная Зинченко провела необычную фотосессию на перроне

Девушка намекнула на то, кто управляет миром.
Сегодня, 10:35
Влада Седан / instagram.com/v.lada_sedan/
Влада Седан / instagram.com/v.lada_sedan/

Супруга футболиста сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко Влада опубликовала новый пост в Instagram.

Девушка добавила фотографии с фотосессии на перроне.

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Влада предстала в розовом образе, который дополнял стильный чемодан.

"Хто управляет миром?!", - написала девушка.

Ранее сообщалось, что бывшая жена известного футболиста опозорилась из-за рекламы с обнаженным телом детской книги.

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