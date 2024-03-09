Мэри Поппинс: возлюбленная Зинченко провела необычную фотосессию на перроне
Девушка намекнула на то, кто управляет миром.
Супруга футболиста сборной Украины и Арсенала Александра Зинченко Влада опубликовала новый пост в Instagram.
Девушка добавила фотографии с фотосессии на перроне.
Читай также: "Напишите нам, если вы ищете тренера": Две легенды Ман Юнайтед поделились совместным фото
Влада предстала в розовом образе, который дополнял стильный чемодан.
"Хто управляет миром?!", - написала девушка.
Ранее сообщалось, что бывшая жена известного футболиста опозорилась из-за рекламы с обнаженным телом детской книги.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!