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Бывшая жена известного футболиста опозорилась из-за рекламы с обнаженным телом детской книги

Так еще никто не продвигал товары в соцсетях.
Сегодня, 17:49
Кэти Хуммель / Instagram
Кэти Хуммель / Instagram

Бывшая жена защитника Боруссии Дортмунд Матса Хуммельса попала в скандал, в ходе которого получила шквал критики.

Девушка выпустила детскую кулинарную книгу и решила необычным способом прорекламировать свое творение, опубликовав фото, где она сидит на диване топлес, прикрывая грудь книгой.

Данный пост сразу вызвал массу гнева и критики в адрес Кэти Хуммельс, из-за чего ей пришлось удались фото и выложить совсем другие кадры.

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Отметим, девушка в свое время стала крайне популярной в Германии, выставив на всеобщее обозрение развод с Матсом, после чего стала активно принимать участие в съемках для мужских журналов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: топлес-фото Боруссия Дортмунд Матс Хуммельс

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