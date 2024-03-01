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Золотую медаль и футболку на продажу: жена чемпиона мира 2022 шантажирует мужа

Эсекиэль Паласиос переживает непростые времена.
Сегодня, 00:29
Эсекиэль Паласиос и его бывшая возлюбленная / Instagram
Эсекиэль Паласиос и его бывшая возлюбленная / Instagram

Полузащитник Байера и сборной Аргентины Эсекиэль Паласиос оказался в сложной семейной ситуации.

Футболист в 2021 году женился на Эсике Фриас, однако спустя три года пара разводится.

Как сообщает Marca, бывшая возлюбленная арегнтинца выставила на продажу все вещи футболиста, в том числе футболку, в которой он стал чемпионом мира, и чемпионскую медаль. 

"Я собираюсь продать все футболки и медаль чемпиона мира, чтобы заплатить за квартиру".

Причиной такого решения стало то, что Паласиос больше не дает ей денег для покрытия расходов. Отмечается, что футболист начал угрожать девушке.

Ранее сообщалось, что фанат Манчестер Юнайтед в порыве гнева сломал телевизор и повредил руку.

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