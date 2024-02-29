iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Беда не приходит одна: Фанат Манчестер Юнайтед в порыве гнева сломал телевизор и повредил руку

У болельщика произошел нервный срыв.
Сегодня, 00:40
Преступление и наказание / Twitter
Преступление и наказание / Twitter

Фанат Манчестер Юнайтед поделился в соцсетях историей о том, как со злости на игру своей любимой команды разбил телевизор.

"Я только что в гневе разбил свой телевизор. Манчестер Юнайтед — худший позор, который я когда-либо видел в своей жизни".

Читай также: "Можно футболку Виталия Цыганкова?": Фанат обратился со странной просьбой к жене Довбика

"Мои дети плачут, напуганные моим гневом, а я хожу по комнате, дрожа. Я больше не могу, звоню в полицию, потому что собираюсь сделать что-то безумное", - говорится в заявлении болельщика.

Напомним, сегодня Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем Форест, благодаря чему прошел в четвертьфинал Кубка Англии.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болельщик манчестер юнайтед

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыграл Ноттингем Форест в 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыграл Ноттингем Форест в 1/8 финала Кубка Англии
Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока Тен Хаг и Рэшфорд перестали общаться из-за разгульной жизни игрока
Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии Экс-защитник Манчестер Юнайтед возглавил сборную Ирландии
Игроки МЮ попросили о выходном после поражения от Фулхэма Игроки МЮ попросили о выходном после поражения от Фулхэма
Помочь журналистам

Видео

Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса
Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:51
Маркус Рэшфорд: статистика-2023/2024
Европа00:40
Беда не приходит одна: Фанат Манчестер Юнайтед в порыве гнева сломал телевизор и повредил руку
Европа00:15
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа00:02
Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыграл Ноттингем Форест в 1/8 финала Кубка Англии
Вчера, 23:58
Европа23:58
Ливерпуль обыграл Саутгемптон, пройдя в четвертьфинал Кубка Англии
Европа23:38
Интер продолжил свою победную серию, уничтожив бывший клуб Малиновского
Европа23:28
Мудрик забил, а Челси с трудом обыграл Лидс в Кубке Англии
Европа23:13
В Барселоне высказались о возможной смене решения Хави касаемо ухода
Европа22:55
Спортивный директор Барселоны встретился с агентами Холанда
Европа22:50
Friendly fire: Защитник Ювентуса травмировал на тренировке лидера клуба
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK