Беда не приходит одна: Фанат Манчестер Юнайтед в порыве гнева сломал телевизор и повредил руку

Фанат Манчестер Юнайтед поделился в соцсетях историей о том, как со злости на игру своей любимой команды разбил телевизор.

"Я только что в гневе разбил свой телевизор. Манчестер Юнайтед — худший позор, который я когда-либо видел в своей жизни".

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"Мои дети плачут, напуганные моим гневом, а я хожу по комнате, дрожа. Я больше не могу, звоню в полицию, потому что собираюсь сделать что-то безумное", - говорится в заявлении болельщика.

Acabo de romper mi televisor con rabia☠️. El Manchester United es la peor desgracia que ví en mi vida.

Mis hijos están llorando, asustados por mi ira mientras camino temblando por la habitación.

No aguanto más, llamen a la policía porque estoy a punto de cometer una locura...☠️ pic.twitter.com/rfgQWW9fDt — CheTottenham | |🇸🇪🚬 (@CheTottenham) February 28, 2024

Напомним, сегодня Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем Форест, благодаря чему прошел в четвертьфинал Кубка Англии.

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