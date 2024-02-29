Беда не приходит одна: Фанат Манчестер Юнайтед в порыве гнева сломал телевизор и повредил руку
Фанат Манчестер Юнайтед поделился в соцсетях историей о том, как со злости на игру своей любимой команды разбил телевизор.
"Я только что в гневе разбил свой телевизор. Манчестер Юнайтед — худший позор, который я когда-либо видел в своей жизни".
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"Мои дети плачут, напуганные моим гневом, а я хожу по комнате, дрожа. Я больше не могу, звоню в полицию, потому что собираюсь сделать что-то безумное", - говорится в заявлении болельщика.
Acabo de romper mi televisor con rabia☠️. El Manchester United es la peor desgracia que ví en mi vida.— CheTottenham | |🇸🇪🚬 (@CheTottenham) February 28, 2024
Mis hijos están llorando, asustados por mi ira mientras camino temblando por la habitación.
No aguanto más, llamen a la policía porque estoy a punto de cometer una locura...☠️ pic.twitter.com/rfgQWW9fDt
Напомним, сегодня Манчестер Юнайтед обыграл Ноттингем Форест, благодаря чему прошел в четвертьфинал Кубка Англии.
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