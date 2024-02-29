Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1: обзор матча и результат игры 28.02.2024
В среду, 28 февраля, на Сити Граунд в рамках 1/8 финала Кубка Англии встретились Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед,
Манкунианцы очень здорово начали этот матч. Антони, появившийся в стартовом составе, мог открыть счет, но мяч после его удара попал в перекладину.
Очень старался забить Скотт МакТоминей, но то с его ударом справился вратарь, то его удар через себя отправил мяч на верхний ярус трибуны, что позабавило болельщиков.
Вскоре "лесники" перехватили инициативу, что в который раз доказывает о несостоятельности Юнайтед проводить цельную игру.
После перерыва подопечные Эрика тен Хага вспомнили, кто считается фаворитом в этом противостоянии, но у них никак не получалось отправить мяч в сетку.
Эту проблему исправил Каземиро на последних минутах. Бруно Фернандеш навесил со штрафного, а бразилец удачно подставил голову.
Судьи на VAR еще несколько минут пытались найти офсайд, но в конечном итоге гол все же был засчитан.
А уже в добавленное время центрбек Ноттингема Фелипе решил скосплеить Каземиро, схватив Фернандеша за горло. Однако в этом случае судья по какой-то причине решил не удалять защитника.
Таким образом Манчестер Юнайтед одержал непростую, но все же победу. В четвертьфинале "красные дьяволы" сыграют с Ливерпулем.
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Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 1/8 финала Кубка Англии
Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1
Гол: Каземиро, 89.
Ожидаемые голы (xG): 0,64 - 2,01
Владение мячом: 39% - 61%
Удары: 16 - 20
Удары в створ: 5 - 7
Фолы: 7 - 7
Ноттингем Форест: Тернер - Уильямс, Фелипе, Мурилло, Тоффоло - Йейтс (Рейна, 90+3), Данилу (Рибейру, 90+4), Эланга, Гиббс-Уайт, Ориги (Хадсон-Одои, 79) - Авонии.
Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Эванс, 90+4) - Каземиро, МакТоминей (Мэйну, 90+4), Антони (Диалло, 73), Фернандеш, Гарначо - Рэшфорд.
Предупреждение: Линделеф.
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