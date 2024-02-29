Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1: обзор матча и результат игры 28.02.2024

"Красные дьяволы" создали достаточно моментов, чтобы забить несколько голов, но исход встречи решил один-единственный удар Каземиро.

В среду, 28 февраля, на Сити Граунд в рамках 1/8 финала Кубка Англии встретились Ноттингем Форест и Манчестер Юнайтед,

Манкунианцы очень здорово начали этот матч. Антони, появившийся в стартовом составе, мог открыть счет, но мяч после его удара попал в перекладину.

Очень старался забить Скотт МакТоминей, но то с его ударом справился вратарь, то его удар через себя отправил мяч на верхний ярус трибуны, что позабавило болельщиков.

Вскоре "лесники" перехватили инициативу, что в который раз доказывает о несостоятельности Юнайтед проводить цельную игру.

После перерыва подопечные Эрика тен Хага вспомнили, кто считается фаворитом в этом противостоянии, но у них никак не получалось отправить мяч в сетку.

Эту проблему исправил Каземиро на последних минутах. Бруно Фернандеш навесил со штрафного, а бразилец удачно подставил голову.

Источник: Getty Images

Судьи на VAR еще несколько минут пытались найти офсайд, но в конечном итоге гол все же был засчитан.

А уже в добавленное время центрбек Ноттингема Фелипе решил скосплеить Каземиро, схватив Фернандеша за горло. Однако в этом случае судья по какой-то причине решил не удалять защитника.

Таким образом Манчестер Юнайтед одержал непростую, но все же победу. В четвертьфинале "красные дьяволы" сыграют с Ливерпулем.

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Статистика матча Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 1/8 финала Кубка Англии

Ноттингем Форест - Манчестер Юнайтед 0:1

Гол: Каземиро, 89.

Ожидаемые голы (xG): 0,64 - 2,01

Владение мячом: 39% - 61%

Удары: 16 - 20

Удары в створ: 5 - 7

Фолы: 7 - 7

Ноттингем Форест: Тернер - Уильямс, Фелипе, Мурилло, Тоффоло - Йейтс (Рейна, 90+3), Данилу (Рибейру, 90+4), Эланга, Гиббс-Уайт, Ориги (Хадсон-Одои, 79) - Авонии.

Манчестер Юнайтед: Онана - Далот, Варан, Линделеф, Амрабат (Эванс, 90+4) - Каземиро, МакТоминей (Мэйну, 90+4), Антони (Диалло, 73), Фернандеш, Гарначо - Рэшфорд.

Предупреждение: Линделеф.

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