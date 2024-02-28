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Челси - Лидс 3:2: обзор матча и результат игры 28.02.2024

"Пенсионеры" пробились в следующий раунд за счет позднего гола Конора Галлахера.
Вчера, 23:28
Коннор Робертс и Михаил Мудрик / Getty Images
Коннор Робертс и Михаил Мудрик / Getty Images

В среду, 28 февраля, в Лондоне на Стэмфорд Бридж состоялся матч 1/8 финала Кубка Англии, в котором Лидс пожаловал в гости к Челси.

Михаил Мудрик получил шанс от Маурисио Почеттино, выйдя на поле с первых минут. И своим шансом он воспользовался. Но обо все по порядку.

Уже на 9-й минуте гости вышли вперед, благодаря подарку "синих". Во время розыгрыша мяча у своих ворот Аксель Дисаси отдал передачу на Мойзеса Кайседо, которого сразу же накрыли соперники. Отобрав у хавбека мяч, Матео Джозеф переиграл с близкого расстояния Роберта Санчеса.

Но радовались "павлины" недолго. Спустя семи минут Кайседо исправился, отдав голевую передачу на Николаса Джексона. А ближе к концу первого тайма настал звездный час Мудрика.

Рахим Стерлинг получил мяч на входе в штрафную соперника, после чего отправил его Михаилу, который нанес удар в касание, с чем не справился Иллан Мелье.

Источник: Getty Images

У команды Даниэля Фарке тоже нашелся свой герой, которым стал все тот же Джозеф. На старте второй половины 20-летний форвард оформил дубль, восстановив паритет встречи.

Стоит отметить, что для Джозефа это были первые голы во взрослом футболе - ранее игрок забивал лишь на молодежном уровне.

Очень долго ни одна из сторон не могла забить победный гол, но он все же состоялся. На последней минуте основного времени Энцо Фернандес организовал небольшой сольный проход с классной передачей на Конора Галлахера.

Англичанин в развороте принял мяч и пробил над вратарем, принеся своей команде победу и путевку в следующий раунд, где Челси встретится с Лестером.

Статистика матча Челси - Лидс 1/8 финала кубка Англии

Челси - Лидс 3:2
Голы: Джексон, 15, Мудрик, 37, Галлахер, 90 - Джозеф, 8, 59.

Ожидаемые голы (xG): 0,89 - 1,21
Владение мячом: 51% - 49%
Удары: 10 - 13
Удары в створ: 5 - 3
Фолы: 9 - 8

Челси: Санчес - Гюсто (Чилуэлл, 61), Дисаси, Чалоба, Гилкрист (Колвилл, 74) - Кайседо, Фернандес, Стерлинг (Палмер, 74) - Мадуэке (Галлахер, 61), Джексон, Мудрик (Тауриайнен, 90+4).

Лидс: Мелье - Робертс, Родон, Купер, Фирпо - Ампаду, Грэй, Энтони, Пиру (Саммервилл, 79), Джеймс (Ньонто, 79) - Джозеф.

Предупреждения: Чалоба, Фернандес, Кайседо - Фирпо.

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