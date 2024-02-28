Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса

Результативный удар украинца позволил Челси выйти вперед в противостоянии с "павлинами".

На Стэмфорд Бридж в рамках 1/8 финала кубка Англии сошлись Челси и Лидс.

Непосредственно на счет данного поединка сумел повлиять вингер "синих" Михаил Мудрик, вышедший в стартовом составе своей команды.

На 37-й минуте при счете 1:1 Рахим Стерлинг с правого фланга отдал передачу на украинца, который ударом в касание поразил дальний угол ворот Иллана Мелье.

Mishaaaaaa 🇺🇦



A top finish from Mykhailo Mudryk for @ChelseaFC #EmiratesFACup pic.twitter.com/VYtbaXLG8R — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 28, 2024

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для 23-летнего украинца это взятие ворот стало уже пятым в нынешнем сезоне. На его счету также три ассиста в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал Михаила Мудрика самым талантливым и уникальным игроком в мире.

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