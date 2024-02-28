iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса

Результативный удар украинца позволил Челси выйти вперед в противостоянии с "павлинами".
Вчера, 22:29
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

На Стэмфорд Бридж в рамках 1/8 финала кубка Англии сошлись Челси и Лидс.

Непосредственно на счет данного поединка сумел повлиять вингер "синих" Михаил Мудрик, вышедший в стартовом составе своей команды.

На 37-й минуте при счете 1:1 Рахим Стерлинг с правого фланга отдал передачу на украинца, который ударом в касание поразил дальний угол ворот Иллана Мелье.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Для 23-летнего украинца это взятие ворот стало уже пятым в нынешнем сезоне. На его счету также три ассиста в 27 матчах во всех турнирах.

Ранее генеральный директор Шахтера Сергей Палкин назвал Михаила Мудрика самым талантливым и уникальным игроком в мире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Кубок Англии Лидс Юнайтед Михаил Мудрик

Статьи по теме

Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыграл Ноттингем Форест в 1/8 финала Кубка Англии Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыграл Ноттингем Форест в 1/8 финала Кубка Англии
Ливерпуль обыграл Саутгемптон, пройдя в четвертьфинал Кубка Англии Ливерпуль обыграл Саутгемптон, пройдя в четвертьфинал Кубка Англии
Мудрик забил, а Челси с трудом обыграл Лидс в Кубке Англии Мудрик забил, а Челси с трудом обыграл Лидс в Кубке Англии
Помочь журналистам

Видео

Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса
Мудрик отметился голом в матче кубка Англии против Лидса

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует седьмой этап Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Европа00:40
Беда не приходит одна: Фанат Манчестер Юнайтед в порыве гнева сломал телевизор и повредил руку
Европа00:15
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
Европа00:02
Манчестер Юнайтед с минимальным счетом обыграл Ноттингем Форест в 1/8 финала Кубка Англии
Вчера, 23:58
Европа23:58
Ливерпуль обыграл Саутгемптон, пройдя в четвертьфинал Кубка Англии
Европа23:38
Интер продолжил свою победную серию, уничтожив бывший клуб Малиновского
Европа23:28
Мудрик забил, а Челси с трудом обыграл Лидс в Кубке Англии
Европа23:13
В Барселоне высказались о возможной смене решения Хави касаемо ухода
Европа22:55
Спортивный директор Барселоны встретился с агентами Холанда
Европа22:50
Friendly fire: Защитник Ювентуса травмировал на тренировке лидера клуба
Европа22:39
Виктор Осимхен: статистика-2023/2024
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK