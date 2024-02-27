Зинченко раскрыл сроки восстановления от травмы

Защитник Арсенала Александр Зинченко рассказал подробности восстановления от травмы.

По словам украинца, он планирует скоро вернуться на поле.

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"Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную.

Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому", – сказал Зинченко во время трансляции на твич-канале csgomc_ua.

В текущем сезоне Александр провел 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Напомним, Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче против Ливерпуля (3:1).

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