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Зинченко раскрыл сроки восстановления от травмы

Украинец планирует помочь сборной и Арсеналу в ближайших играх.
Сегодня, 13:30
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Защитник Арсенала Александр Зинченко рассказал подробности восстановления от травмы.

По словам украинца, он планирует скоро вернуться на поле.

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"Я надеюсь вернуться на поле очень-очень скоро. Сейчас очень важный период, очень важные игры не только в клубе, но и за сборную. 

Поэтому надеюсь на скорейшее восстановление от травмы. Я уже очень близок к этому", – сказал Зинченко во время трансляции на твич-канале csgomc_ua.

В текущем сезоне Александр провел 27 матчей, в которых забил один гол и сделал две голевые передачи. Напомним, Зинченко получил травму икроножной мышцы в недавнем матче против Ливерпуля (3:1).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко

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