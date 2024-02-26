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"Поедет с нами на Мейджор": NaVi отреагировали на "грязный" момент с Зинченко

"Рожденные побеждать" оценили хайлайт украинца против игрока их состава.
Сегодня, 22:09
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Сегодня, 26 февраля, прошел благотворительный шоу-матч между командами игрока Арсенала Александра Зинченко и украинского стримера Михаила Лебиги.

В матче принимают участие и украинские киберспортсмены, в частности, игроки NaVi Игорь "w0nderful" Жданов и Валерий "b1t" Ваховский.

Как раз хайлайтом против первого и отметился Зинченко, "грязно" зарезав со спины своего оппонента.

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"Рожденные побеждать" остроумно отреагировали на килл Александра в своих соцсетях.

"Похоже, Зинченко поедет с нами на Мейджор вместо w0nderful", - написали NaVi в своем Telegram-канале.

Отметим, что уже через несколько минут украинский киберспротсмен отомстил соотечественнику, сделав с ним то же самое.

Победителем поединка стала команда Александра Зинченко (2:0). Матч завершился классным моментом в исполнении украинка и его одноклубника Габриэла Жезуса.

Ранее сообщалось, что Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi Александр Зинченко

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