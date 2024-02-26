"Поедет с нами на Мейджор": NaVi отреагировали на "грязный" момент с Зинченко
Сегодня, 26 февраля, прошел благотворительный шоу-матч между командами игрока Арсенала Александра Зинченко и украинского стримера Михаила Лебиги.
В матче принимают участие и украинские киберспортсмены, в частности, игроки NaVi Игорь "w0nderful" Жданов и Валерий "b1t" Ваховский.
Как раз хайлайтом против первого и отметился Зинченко, "грязно" зарезав со спины своего оппонента.
Читай также: Зинченко против Лебиги: Онлайн-трансляция благотворительного шоу-матча по CS2
"Рожденные побеждать" остроумно отреагировали на килл Александра в своих соцсетях.
"Похоже, Зинченко поедет с нами на Мейджор вместо w0nderful", - написали NaVi в своем Telegram-канале.
Отметим, что уже через несколько минут украинский киберспротсмен отомстил соотечественнику, сделав с ним то же самое.
Победителем поединка стала команда Александра Зинченко (2:0). Матч завершился классным моментом в исполнении украинка и его одноклубника Габриэла Жезуса.
Ранее сообщалось, что Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!