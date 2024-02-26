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Зинченко против Лебиги: Онлайн-трансляция благотворительного шоу-матча по CS2

Вашему вниманию поединок между командами украинского футболиста и его соотечественника.
Сегодня, 18:11
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В эти минуты проходит благотворительный шоу-матч по CS2 между командами игрока Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко и украинского стримера Михаила Лебиги.

В поединке принимают участие такие известные киберспортсмены, как Володмиир "woro2k" Велетнюк и Игорь "W0nderful" Жданов.

Также свои силы в CS2 попробуют одноклубник Зинченко Габриэль Жезус и популярный украинский блогер и комик Николай Зырянов.

Отметим, что одна из трансляций игры будет вестись от лица украинского футболиста, а собранные деньги пойдут на различные нужды батальона Айдар, который обороняет нашу страну от оккупантов из РФ.

Онлайн-трансляция благотворительного шоу матча с СS2 между командами Зинченко и Лебиги

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Зинченко CS2

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