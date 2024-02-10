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Зинченко расширил свой клуб командой по новой дисциплине

Passion UA теперь имеет состав по Apex Legends.
Сегодня, 15:33
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

Киберспортивный коллектив Paasion UA, основанній Александром Зинченко примет участие в еще одной дисциплине.

Ранее, напомним, украинский коллектив имел состав только по Counter Strike 2, однако 9 февраля команда получила новых игроков.

Passion UA теперь имеет собственный состав по Apex Legends. Они примут участие в Apex Legends Global Series уже в скором времени.

В состав команды вошли Максим Max-Strafe Стаднюк, Александр Sanya Бокучава и Артур Artyco Тищенко.

Отметим, что Apex Legends - это шутер от первого лица в жанре королевской битвы, где принимают участие команды по три человека.

Ранее также сообщалось, что европейские коллективы отказываются от участия в турнире на болотах.

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