Европейские клубы один за другим отказываются от выступлений на турнире в россии

В воскресенье, 11 февраля, стартует турнир по Counter-Strike 2 RCL 2024: Advanced League. Организатором мероприятия является федерация киберспорта россии.

Участие в соревновании должны были принять 16 команд, включая молодежные команды крупных организаций.

Украинский киберспортивный журналист и аналитик Александр Petr1k Петрик организовал общественную реакцию, результатом которой стало то, что четыре команды отказались выступать на турнире.

Этими коллективами оказались: ENCE, BIG, Alliance и 9INE.

Несмотря на то, что организаторы утверждают, что они не имеют ничего общего с российским правительством, мы откажемся от участия в турнире, потому что не хотим участвовать в турнирах, которые поддерживаются или связаны с российским правительством.

Напомним, сейчас проходит финальная часть IEM Katowice 2024. Сегодня, 10 февраля, состоятся полуфиналы, которые можно посмотреть на ISPORT.

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