IEM Katowice 2023: онлайн-трансляция матчей

Представляем вашему вниманию онлайн-трансляцию матчей одного из важнейших киберспортивных турниров года.

В субботу, 4 февраля в Катовице (Польша) на арене Spodek начнется групповой этап ежегодного турнира по CS:GO IEM Katowice 2023.

Турнир начнется двумя матчами группы А: в первой встрече украинской киберспортивной организации Natus Vincere будет противостоять Cloud9, а в параллельном матче G2 сыграют с BIG.

Группа A, 13:30 | Cloud9 - NaVi, матч №1

Группа A, 13:30 | G2 - BIG, матч №2

Напомним, что Intel Extreme Masters Katowice 2023 пройдет с 1 по 12 февраля. play-in (1-3 февраля), групповая стадия (4-7 февраля), плей-офф (8-12 февраля).

24 команды со всего мира разыграют между собой призовой фонд, который составляет 1 миллион долларов - победитель турнира получит 400 тысяч, а финалист - 180 тысяч.