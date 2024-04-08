"Добровольцу не нужен призыв": Известный футболист резко отреагировал на заявление Зинченко о готовности воевать

Украинца обвинили в пустословии, порекомендовав перейти к действиям.

Бывший игрок ПСЖ, Тоттенхэма и ряда других клубов Серж Орье, ныне представляющий Галатасарай, призвал Александра Зинченко идти защищать Украину в войне с россией.

Таким образом ивуарийский футболист отреагировал на слова игрока лондонского Арсенала и сборной Украины в недавнем интервью, в котором тот заявил, что готов воевать, если его призовут.

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"Зинченко готов воевать, если позовет Украина. Иди прямо сейчас, бос, прекращай свое кино. Никто не должен тебе звонить.

Настоящему добровольцу не нужен призыв. Повторяю, отправляйся уже, чемпион", - написал Орье в Snapchat.

Ранее сообщалось, что Арсенал планирует продлить контракта с Зинченко.

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