Эвертон - Ливерпуль 2:0 результат и обзор матча АПЛ
В рамках перенесенного 29-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле принимал Ливерпуль.
В первом тайме "ириски" открыли счет благодаря голу Брентвейта.
На последних минутах половины матча травму получил украинский защитник Виталий Миколенко, который неудачно приземлился после борьбы. В итоге его поменяли в перерыве.
Во втором тайме Эвертон увеличил свое преимущество - Калверт-Льюин реализовал момент.
Подопечные Юргена Клоппа не смогли спастись, что значительно ухудшило их шансы на победу по итогу сезона в английской Премьер-лиге.
В турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль отстает от лидирующего Арсенала на три очка. В свою очередь, Манчесер Сити отстает от "красных" на один балл, но и имеет две игры в запасе.
Статистика матча Эвертон - Ливерпуль в рамках АПЛ
Эвертон - Ливерпуль 2:0
Голы: Брентвейт, 27, Калверт-Льюин, 58
Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.91
Владение мячом: 23% - 77%
Удары: 16-22
Удары в створ: 6-6
Угловые: 4-13
Фолы: 6-13
Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко (Янг, 46) - Гаррисон, Гуйе (Онана, 75), Гарнер, Макнил - Дукуре - Калверт-Льюин (Шермити, 90+4).
Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 83), Конате (Кванса, 64), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 84) - Джонс (Эллиотт, 63), Собослаи (Эндо, 63), Мак Аллистер - Салах, Нуньес, Луис Диас.
Предупреждения: ван Дейк, Диас, Мак Аллистер
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