Эвертон - Ливерпуль 2:0 результат и обзор матча АПЛ

В рамках перенесенного 29-го тура чемпионата Англии Эвертон на своем поле принимал Ливерпуль.

В первом тайме "ириски" открыли счет благодаря голу Брентвейта.

На последних минутах половины матча травму получил украинский защитник Виталий Миколенко, который неудачно приземлился после борьбы. В итоге его поменяли в перерыве.

Во втором тайме Эвертон увеличил свое преимущество - Калверт-Льюин реализовал момент.

Подопечные Юргена Клоппа не смогли спастись, что значительно ухудшило их шансы на победу по итогу сезона в английской Премьер-лиге.

В турнирной таблице чемпионата Англии Ливерпуль отстает от лидирующего Арсенала на три очка. В свою очередь, Манчесер Сити отстает от "красных" на один балл, но и имеет две игры в запасе.

Статистика матча Эвертон - Ливерпуль в рамках АПЛ

Эвертон - Ливерпуль 2:0

Голы: Брентвейт, 27, Калверт-Льюин, 58

Ожидаемые голы (xG): 0.93 - 1.91

Владение мячом: 23% - 77%

Удары: 16-22

Удары в створ: 6-6

Угловые: 4-13

Фолы: 6-13

Эвертон: Пикфорд - Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко (Янг, 46) - Гаррисон, Гуйе (Онана, 75), Гарнер, Макнил - Дукуре - Калверт-Льюин (Шермити, 90+4).

Ливерпуль: Алиссон - Александер-Арнольд (Гомес, 83), Конате (Кванса, 64), ван Дейк, Робертсон (Цимикас, 84) - Джонс (Эллиотт, 63), Собослаи (Эндо, 63), Мак Аллистер - Салах, Нуньес, Луис Диас.

Предупреждения: ван Дейк, Диас, Мак Аллистер

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