Миколенко получил травму в матче с Ливерпулем
Украинец был заменен в перерыве после неудачного приземления.
В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Эвертон встречается с Ливерпулем.
Украинский защитник "ирисок"Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.
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На 41-й минуте встречи украинец неудачно приземлился на газон после стычки с Дарвином Нуньесом.
Миколенко доиграл первый тайм, а затем в перерыве был заменен на Эшли Янга.
В текущем сезоне Миколенко провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.
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