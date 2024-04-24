Миколенко получил травму в матче с Ливерпулем

Украинец был заменен в перерыве после неудачного приземления.

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги Эвертон встречается с Ливерпулем.

Украинский защитник "ирисок"Виталий Миколенко вышел на поле с первых минут.

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На 41-й минуте встречи украинец неудачно приземлился на газон после стычки с Дарвином Нуньесом.

Миколенко доиграл первый тайм, а затем в перерыве был заменен на Эшли Янга.

В текущем сезоне Миколенко провел 34 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.

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