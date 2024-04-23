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Экс-игрок Челси: Мудрика приобрели для того, чтобы он сразу делал результат

Джо Коул высказался о трансфере украинца.
Сегодня, 19:34
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Бывший вингер Челси Джо Коул сравнил трансферы Леандро Троссара и Михаила Мудрика.

По словам англичанина, переход украинца все еще может быть лучшим.

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"Я понимаю, почему фанаты Арсенала так думают сейчас, но, возможно, в будущем они так не будут думать. Троссард проделал великолепную работу. Он был приглашен специально для того, чтобы делать то, что он делает - но Мудрик все равно может оказаться лучшей покупкой. Многое будет зависеть от того, насколько Михаил восприимчив к обучению, развитию и совершенствованию.

Он показал признаки и проблески. Это огромный скачок - перейти из чемпионата Украины в АПЛ, где требования выше, да еще и в клуб, который не является... Сейчас не лучшее время для того, чтобы играть за Челси.

Для меня это было немного иначе, потому что не было массовых ожиданий. Несмотря на то, что я был 21-летним капитаном Вест Хэма, Челси был совсем другой командой. Они могли позволить себе отпустить меня.

Я все еще играл в футбол, но выпускали меня мало. Я делил поле с Хуаном Себастьяном Вероном, Жереми, Дэменом Даффом, Йеспером Гронкьером. Мне дали возможность встать на ноги. Но Мудрика купили, чтобы он сразу повлиял на ситуацию", - сказал Коул.
 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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