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Почеттино: Мы - Челси, а не клуб Палмера

Специалист мотивирует подопечных на успех.
Сегодня, 16:04
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Во вторник, 23 апреля, Арсенал примет Челси в рамках чемпионата Англии.

Главный тренер "синих" Маурисио Почеттино прокомментировал возможное отсутствие английского полузащитника Коула Палмера.

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По словам наставника, другие футболисты должны проявить себя.

"Если Коул Палмер завтра не сможет сыграть против Арсенала, то это хороший вызов для нас. 

Если бы я был на месте его товарищей по команде, я был бы мотивирован выйти на поле и показать, что мы – футбольный клуб Челси, а не футбольный клуб Коула Палмера", - приводит слова тренера One Football.

Матч Арсенла - Челси начнется в 22:00 по киевскому времени.

Ранее бывший английский футболист сравнил Мудрика с Троссардом.

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