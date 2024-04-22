Главный бомбардир Челси пропустит матч против Арсенала

Хавбек Челси Коул Палмер пропустит матч против Арсенала.

Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "синих" Маурисио Почеттино. Менеджер объяснил, что Палмер заболел и вряд ли успеет восстановиться к матчу.

"Посмотрим завтра утром. Но я не верю в то, что он сможет сыграть. Даже если завтра он будет в порядке, возможно, он будет не в том состоянии, чтобы выйти на поле.

Мы надеемся, что он оправится и сможет сыграть", - приводит слова Почеттино BBC.

Напомним, что в текущем сезоне Коул Палмер забил 20 матчей в рамках АПЛ и делит первую строчку бомбардиров с Эрлингом Холандом.

Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны выбыл до конца сезона.

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