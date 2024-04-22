Главный бомбардир Челси пропустит матч против Арсенала
Коул Палмер заболел.
Хавбек Челси Коул Палмер пропустит матч против Арсенала.
Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер "синих" Маурисио Почеттино. Менеджер объяснил, что Палмер заболел и вряд ли успеет восстановиться к матчу.
"Посмотрим завтра утром. Но я не верю в то, что он сможет сыграть. Даже если завтра он будет в порядке, возможно, он будет не в том состоянии, чтобы выйти на поле.
Мы надеемся, что он оправится и сможет сыграть", - приводит слова Почеттино BBC.
Напомним, что в текущем сезоне Коул Палмер забил 20 матчей в рамках АПЛ и делит первую строчку бомбардиров с Эрлингом Холандом.
Ранее также сообщалось, что хавбек Барселоны выбыл до конца сезона.
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