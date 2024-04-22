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Основной хавбек Барселоны выбыл до конца сезона

Де Йонг сможет сыграть на чемпионате Европы.
Сегодня, 16:50
Френки де Йонг / Getty Images
Френки де Йонг / Getty Images

Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг выбыл из строя на оставшиеся матчи сезона из-за повреждения лодыжки в матче против Реал.

По данным ESPN, это уже третье повреждение лодыжки в этом сезоне для футболиста. Он пропустил десять матчей с сентября по ноябрь и еще четыре в марте из-за этой же травмы.

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При этом, де Йонг планирует вернуться на поле к Евро-2024, где будет выступать за сборную Нидерландов.

В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека два гола в 20 матчах Ла Лиги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Френки де Йонг

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