Основной хавбек Барселоны выбыл до конца сезона
Де Йонг сможет сыграть на чемпионате Европы.
Полузащитник Барселоны Фрэнки де Йонг выбыл из строя на оставшиеся матчи сезона из-за повреждения лодыжки в матче против Реал.
По данным ESPN, это уже третье повреждение лодыжки в этом сезоне для футболиста. Он пропустил десять матчей с сентября по ноябрь и еще четыре в марте из-за этой же травмы.
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При этом, де Йонг планирует вернуться на поле к Евро-2024, где будет выступать за сборную Нидерландов.
В текущем сезоне на счету 26-летнего хавбека два гола в 20 матчах Ла Лиги.
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