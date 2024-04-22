Барселона готова продать главного антигероя матча с ПСЖ
Араухо больше не является неприкасаемым.
Барселона рассмотрит предложения о трансфере центрального защитника Рональда Араухо после матча с ПСЖ.
Клуб ищет способы улучшить финансовое положение и соблюсти правила фэйр-плей. Об этом сообщает издание Sport.es.
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Ответный матч Лиги чемпионов (1:4) вызвал сомнения в структуре клуба, включая будущее игроков.
Барселона оценивает Араухо выше 100 миллионов евро и готова сделать Пау Кубарси основным защитником на следующий сезон.
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