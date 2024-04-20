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Конфликт улажен: Игрок Барселоны объявил о перемирии Араухо с Гюндоганом

Кунде успокоил фанатов.
Сегодня, 00:17
Араухо и Кунде / Getty Images
Араухо и Кунде / Getty Images

Защитник Барселоны Жюль Кунде высказался о конфликте Рональда Араухо с Илкаем Гюндоганом.

"Араухо понял, что Гюндоган не собирался идти на конфликт с ним после того, как они поговорили друг с другом, поэтому тема закрыта".

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"Не думаю, что Илкай хотел причинить какой-то вред. Мы все двигаемся в одном направлении, раздевалка полна желания", – приводит слова Кунде издание DAZN.

Напомним, Гюндоган публично раскритиковал Араухо за ошибку в матче с ПСЖ (1:4), которая привела к вылету из Лиги чемпионов.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Илкай Гюндоган Рональд Араухо

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