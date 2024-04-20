Конфликт улажен: Игрок Барселоны объявил о перемирии Араухо с Гюндоганом
Кунде успокоил фанатов.
Защитник Барселоны Жюль Кунде высказался о конфликте Рональда Араухо с Илкаем Гюндоганом.
"Араухо понял, что Гюндоган не собирался идти на конфликт с ним после того, как они поговорили друг с другом, поэтому тема закрыта".
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"Не думаю, что Илкай хотел причинить какой-то вред. Мы все двигаемся в одном направлении, раздевалка полна желания", – приводит слова Кунде издание DAZN.
Напомним, Гюндоган публично раскритиковал Араухо за ошибку в матче с ПСЖ (1:4), которая привела к вылету из Лиги чемпионов.
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