Легенда Барселоны недоволен публичной критикой Гюндогана в адрес игроков клуба

Бывший защитник Барселоны и сборной Испании Карлес Пуйоль высказался о публичной критике Рональда Араухо со стороны Илкая Гюндогана.

"Каждый может говорить то, во что верит. Я за то, что нужно говорить, но говорить в раздевалке. Я также считаю, что он высказывал свое мнение без дурных намерений.

Что касается удаления Араухо, то это непросто, он фолит, и я уверен, что на нем не было фола. Такие вещи встречаются в футболе".

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"Много раз Гюндоган получал большее влияние в прессе, чем в раздевалке. Мы прекрасно знаем, как это все работает. Мы должны стараться не говорить слишком много вещей наружу, потому что тогда они могут быть интерпретированы в разный способ.

Я убежден, что у него не было плохих намерений, я не думаю, что Хави нужно собирать кого-то вместе, я думаю, что они уже поговорили в раздевалке и все решили", - сказал Пуйоль в интервью Mundo Deportivo.

Напомним, Араухо стал главным антигероем матча Барселона - ПСЖ, заработав удаление в середине первого тайма, ввиду чего его команда в меньшинстве потерпела разгром (1:4).

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