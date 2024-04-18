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Араухо прокомментировал критику в свой адрес от Гюндогана за матч с ПСЖ

Уругваец поделился эмоциями после игры.
Сегодня, 21:50
Фол Араухо / Getty Images
Фол Араухо / Getty Images

Защитник Барселоны Рональд Араухо высказался касаемо своего удаления в матче с ПСЖ (1:4).

"Вылет из Лиги чемпионов расстроил меня, как и всех остальных, все было в наших руках. Этот эпизод был случайным, 50 на 50. Если бы судья не свистнул, то ничего бы не случилось, а в случае свистка меня должны были удалить, но мне грустно.

Я предпочитаю держать свои мысли при себе. У меня есть принципы и ценности, которые, я думаю, следует всем уважать".

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"Мы знаем, что в воскресенье нас ждет важный матч-реванш с нашим главным соперником, у нас есть шансы в Ла Лиге. У них будет несколько дней, чтобы отдохнуть. У нас есть возможность, и мы должны бороться до конца. Мы намерены побеждать и набирать очки, это единственный турнир, который у нас остался", - приводит слова футболиста издание Sport.es.

Напомним, Барселона сыграет с Реалом в рамках Ла Лиги 21 апреля.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Рональд Араухо

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