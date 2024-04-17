Гюндоган раскритиковал партнера за разгром от ПСЖ

Хавбек Барселоны Илкай Гюндоган раскритивал своего партнера за ошибку в матче с ПСЖ.

Напомним, накануне парижане отомстили за домашнее поражение и разгромили Барселону на собственном поле.

Отчасти причиной разгрома стало раннее удаление Рональда Араухо, который получил красную карточку за фол последней надежды. Гюндоган очень недоволен поступком партнера.

"Трудно сказать. Думаю, в такие критические моменты, когда вступаешь в борьбу за мяч, нужно быть уверенным. Я не знаю, коснулся он мяча или нет. Но я бы предпочел допустить выход один на один или даже пропустить гол.

Я предпочту дать вратарю возможность остановить атаку или даже позволить забить, честно говоря. Красная карточка в начале матча убивает игру", - приводит слова немца RMC Sport.

Ранее также Хави прокомментировал итоги поединка.

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