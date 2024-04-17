Хави - о поединке с ПСЖ: Рефери разрушил игру

Испанец считает, что арбитр не должен был удалять Рональда Араухо.

Главный тренер Барселоны Хави прокомментировал поражение своей команды в игре против ПСЖ.

По словам испанского специалиста, не имеет смысла обсуждать игру, ведь ее разрушил арбитр, удалив Рональда Араухо на 29-й минуте.

"Бессмысленно обсуждать игру... судья все уничтожил.

Мы не можем молчать. Он изменил игру и весь результат. Это была катастрофа.

Жаль, что наша Лига чемпионов закончилась из-за судейской ошибки.

Я только что сказал арбитру, что он был катастрофой. Это реальность", - заявил Хави.

Отметим, что и сам наставник катлонцев позже, на 56-й минуте, был удален.

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