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Ветеран Челси высказался о своем будущем

Тьяго Силва пообещал объявить свое решение в ближайшие дни.
Сегодня, 18:42
Тьяго Силва / Getty Images
Тьяго Силва / Getty Images

Центрбек лондонского Челси Тьяго Силва высказался о решении относительно своего будущего.

По словам бразильского футболиста. он вскоре объявит о своих дальнейших шагах.

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"Вы узнаете в ближайшие дни. Я не хочу сейчас ничего говорить после поражения. Грущу из-за результата, но рано или поздно новость станет известной. У меня в голове есть решение, но сейчас не время им делиться.

Это не индивидуальный вид спорта, но мои четыре года здесь были очень хорошими. Не то, чтобы я не верил в себя, но с моим возрастом и интенсивностью этой лиги. Редко можно увидеть игроков высокого уровня в 39 лет здесь.

Мне не нравится говорить о себе, но вы это видите. В полуфинале я был готов играть в дополнительное время! Я вижу, что у меня еще есть несколько лет, чтобы продолжать наслаждаться футболом", - сказал Силва.

Отметим, что у Тьяго истекает контракт с Челси в конце этого сезона. Ожидается, что он покинет клуб. О возвращении 39-летнего игрока мечтает руководство его родного Флуминенсе.

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