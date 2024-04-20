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Экс-тренер Челси может вернуться в АПЛ

Три клуба рассматривают назначение Маурицио Сарри.
Сегодня, 15:19
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Маурицио Сарри попал в сферу интересов сразу трех английских клубов, пишет TuttoMercatoWeb.

Напомним, что итальянский специалист сейчас без работы после того, как в начале марта был уволен из Лацио после серии из четырех поражений.

При этом именитый итальянец все равно привлекает интерес ряда клубов. Как сообщает итальянское издание, Сарри интересен Ноттингему, Ньюкаслу и Вест Хэму.

Отмечается, что тренер готов принять любое из предложений, однако у него есть условие. Сарри хочет, чтобы его новый клуб выкупил у Лацио Алессио Романьоли и Матео Гендузи.

Ранее также сообщалось, что новый вариант для себя отыскала и Бавария.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Маурицио Сарри

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