iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем

Опытный специалист оказался на хирургическом столе.
Сегодня, 19:38       Автор: Антон Федорцив
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Наставник римского Лацио Маурицио Сарри оказался в больнице. Алленаторе перенес операцию из-за мерцательной аритмии, сообщает официальный сайт клуба.

66-летнему тренеру сделали транскатетерную абляцию. Операция Сарри прошла успешно. Он уже через несколько дней сможет вернуться к работе с командой.

Лацио идет восьмым в Серии A. Подопечные Сарри набрали 24 очка и отстают от зоны еврокубков всего на три пункта. Также "орлы" пробились в четвертьфинал Кубка Италии.

Тем временем трижды чемпион Англии Гаэль Клиши стал тренером Кана из 3-го дивизиона Франции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Маурицио Сарри

Статьи по теме

Лацио выбил Милан из Кубка Италии Лацио выбил Милан из Кубка Италии
Милан минимально обыграл Лацио Милан минимально обыграл Лацио
Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы Лацио согласовал возвращение в Серию А чемпиона Европы
Лацио нанес поражение Ювентусу Лацио нанес поражение Ювентусу

Видео

ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матч команд украинцев в Серии А, поединки Кубка африканских наций
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2025 года по CS по версии HLTV: NiKo занял 18-е место
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила свою позицию, Испания остается лидером
просмотров
ТОП-10 моментов НБА: "слепой" аллей-уп Смарта на Леброна возглавил рейтинг
просмотров

Последние новости

Европа21:20
Рома и Дженоа опубликовали составы на украинское дерби
Европа20:33
Айнтрахт подписал очередного будущего звездного форварда
Другие страны19:58
Кубок африканских наций-2025: ЮАР переиграла Зимбабве, Египет расписал ничью с Анголой, Замбия будет противостоять Марокко
Европа19:55
Роналдо: Футбол стал таким, как сейчас, благодаря Флорентино Пересу
Европа19:38
Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем
Европа19:04
Лидер Борнмута достиг устного соглашения с другим клубом
Европа18:44
Барселона нашла замену Левандовски в Серии A
Европа18:33
Жирона намерена арендовать звездного голкипера
Бокс17:57
Экс-чемпион мира попал в смертельное ДТП
Европа17:52
Тоттенхэм возобновил интерес к вингеру Манчестер Сити
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK