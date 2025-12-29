Итальянский тренер прооперирован из-за проблем с сердцем

Наставник римского Лацио Маурицио Сарри оказался в больнице. Алленаторе перенес операцию из-за мерцательной аритмии, сообщает официальный сайт клуба.

66-летнему тренеру сделали транскатетерную абляцию. Операция Сарри прошла успешно. Он уже через несколько дней сможет вернуться к работе с командой.

Лацио идет восьмым в Серии A. Подопечные Сарри набрали 24 очка и отстают от зоны еврокубков всего на три пункта. Также "орлы" пробились в четвертьфинал Кубка Италии.

Тем временем трижды чемпион Англии Гаэль Клиши стал тренером Кана из 3-го дивизиона Франции.

