"Нет шансов на хорошую карьеру": Бывший английский футболист сравнил Мудрика с Троссардом

Бывший игрок сборной Англии Джейми Реднапп высказался об игре Михаила Мудрика.

"Если мне не изменяет память, Арсенал пытался подписать Мудрика. Сделать это не удалось, он выбрал Челси, за него заплатили огромные деньги. А Троссард был, вероятно, запасным вариантом.

Но если посмотреть на их карьеры до сегодняшнего дня – и я не хочу сказать, что у Мудрика нет шансов провести хорошую карьеру в Челси, – то Леандро стал прекрасным приобретением. Он забивает жизненно важные голы, он позволяет играть широко, он комфортно себя чувствует при работе с мячом".

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"Когда ты хочешь усилить состав, нужно удостовериться, что подписываешь подходящего футболиста, и он точно из этой категории. 27 млн фунтов – это прекрасная сумма за потрясающего футболиста, техничного и способного забить", – сказал Реднапп в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 23-летнего украинца четыре гола и два ассиста в 25 матчах АПЛ.

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