Судаков: Мудрик имеет все качества, чтобы в конце концов стать обладателем Золотого мяча

Георгий высоко оценил талант своего партнера по сборной и друга.

Украинский полузащитник Георгий Судаков высказался о потолке возможностей своего партнера по сборной Украины и друга Михаила Мудрика.

Футболист Шахтера выразил уверенность, что вингер Челси имеет все шансы стать обладателем Золотого мяча.

"Михаил - невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы в конце концов стать обладателем Золотого мяча", - сказал Судаков.

Отметим, что ранее Судаков выделил трех футболистов, которыми он восхищается.

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