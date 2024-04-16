Судаков: Мудрик имеет все качества, чтобы в конце концов стать обладателем Золотого мяча
Георгий высоко оценил талант своего партнера по сборной и друга.
Украинский полузащитник Георгий Судаков высказался о потолке возможностей своего партнера по сборной Украины и друга Михаила Мудрика.
Футболист Шахтера выразил уверенность, что вингер Челси имеет все шансы стать обладателем Золотого мяча.
"Михаил - невероятно талантливый и трудолюбивый человек. Я уверен, что он обладает всеми необходимыми качествами, чтобы в конце концов стать обладателем Золотого мяча", - сказал Судаков.
Отметим, что ранее Судаков выделил трех футболистов, которыми он восхищается.
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