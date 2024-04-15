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Дрэймонд Грин: Для Голден Стэйт матчи плей-ин - это пан или пропал

Один из сооснователей династии "воинов" сравнил будущие игры с турниром NCAA.
Вчера, 22:00
Дрэймонд Грин / Getty Images
Дрэймонд Грин / Getty Images

Голден Стэйт завершил регулярный сезон НБА-2023/24 на десятом месте Западной конференции, в результате чего он выступит в турнире плей-ин.

Первым соперником "воинов" станет Сакраменто, который они уже обыгрывали в семи матчах в первом раунде плей-офф прошлого сезона.

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Однако форвард Уорриорз Дрэймонд Грин напомнил, что теперь у его команды не будет права на ошибку, ведь одно поражение в плей-ин отправит их на досрочный отдых.

"Это просто ощущается так, что мы должны победить. Но это захватывающе. Знаете, это пан или пропал. Возможно, это ощущается больше как турнир NCAA. Как бы дает тебе такое чувство. Нам просто нужно пойти и победить", - цитирует Дрэя The Athletic.

Матч между Сакраменто и Голден Стэйт за право сыграть в матче за восьмой посев состоится в ночь на среду, 17 апреля.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием всех матчей турнира плей-ин, а также всеми парами будущего плей-офф.

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