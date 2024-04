Батлер: Соперникам стоит задуматься, хотят ли они играть против Майами и меня

По итогам регулярного сезона НБА Майами Хит заняли восьмое место Восточной конференции.

Таким образом коллектив из Флориды выступит в турнире плей-ин, где он встретится с Филадельфией.

Лидер Майами Джимми Батлер перед встречей со своей бывшей командой заявил, что никто в лиге не хочет проводить серию с Хит.

"Настало время, когда людям действительно стоит задуматься о противостоянии с Майами Хит и со мной. Я знаю, на что я способен. Я знаю, на что способна моя команда. Никто не хочет видеть нас в семиматчевой серии. Мы это знаем", - цитирует Батлера Slam.

"People really gotta think about going up against the Miami Heat and myself. I know what I’m capable of. I know what my squad is capable of. Nobody wants to see us in a 7-game series.”



Jimmy Butler on facing the Heat in the playoffs 🗣️



(via @SLAMonline) pic.twitter.com/yUZC2cYFLs