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Баскетбол

Лидер Оклахомы надеется выиграть награду MVP регулярного сезона

Шай Гилджес-Александер идет среди трех главных претендентов на звание Самого ценного игрока.
Сегодня, 18:30
Шай Гилджес-Александер / Getty Images
Шай Гилджес-Александер / Getty Images

В официальном рейтинге НБА по гонке за звание MVP регулярного сезона лидирует звездный центровой Денвера Никола Йокич который может выиграть свою третью награду за последние четыре года.

На втором месте рейтинга идет звездный защитник Оклахомы Шай Гилджес-Александер. Ему же отдают предпочтения многие эксперты и баскетболисты.

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Сам 25-летний канадец также не скрывает своего желания стать Самым ценным игроком по итогам прошедшей регулярки.

"Я надеюсь, что получу эту награду, да. Я думаю, что все ребята заслуживают ее и имеют хорошие шансы. Что будет, то будет. Тот, кто ее получит, наверняка заслужил", - цитирует игрока BasketNews.

Шай Гилджес-Александер принял участие в 75 матчах регулярного сезона, в которых в среднем набирал 30,1 очка, 5,5 подбора и 6,2 передачи при 53,5% реализации бросков с игры и 35,3% реализации трехочковых.

Благодаря его феноменальной игре Тандер выиграли Западную конференцию с балансом побед 57-25. Этот же результат имеет Денвер, завершивший регулярку на втором месте.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оклахома-Сити Тандер

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