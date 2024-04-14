Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам
Великолепная последняя игра регулярного сезона от украинца.
В рамках последнего игрового дня регулярного сезона НБА Бостон Селтикс на своей площадке принял Вашингтон Уизардс.
Во избежание травм лидеров наставник "кельтов" Джо Мазулла выставил резервную пятерку игроков, в которую входит и украинец Святослав Михайлюк.
Форвард Бостона провел на площадке 37 минут 16 секунд, набрав 26 очков, отдав 5 передач и сделав 5 подборов.
26 очков в одном матче это повторение лучшего результата в карьере Михайлюка. Также Святослав установил новый рекорд карьеры по точным трехочковым в одной игре. Ранее таких бросков было максимум 5, а в этом поединке их было 6.
Статистика Святослава Михайлюка в матче Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс
- Очки: 26
- Ассисты: 5
- Подборы: 5
- Броски с игры: 13 (10 попаданий)
- Трехочковые броски: 8 (6 попаданий)
- Минут сыграно: 37
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!