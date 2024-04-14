Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам

В рамках последнего игрового дня регулярного сезона НБА Бостон Селтикс на своей площадке принял Вашингтон Уизардс.

Во избежание травм лидеров наставник "кельтов" Джо Мазулла выставил резервную пятерку игроков, в которую входит и украинец Святослав Михайлюк.

Форвард Бостона провел на площадке 37 минут 16 секунд, набрав 26 очков, отдав 5 передач и сделав 5 подборов.

26 очков в одном матче это повторение лучшего результата в карьере Михайлюка. Также Святослав установил новый рекорд карьеры по точным трехочковым в одной игре. Ранее таких бросков было максимум 5, а в этом поединке их было 6.

Статистика Святослава Михайлюка в матче Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс

Очки : 26

: 26 Ассисты : 5

: 5 Подборы : 5

: 5 Броски с игры : 13 (10 попаданий)

: 13 (10 попаданий) Трехочковые броски : 8 (6 попаданий)

: 8 (6 попаданий) Минут сыграно: 37

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!