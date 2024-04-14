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Баскетбол

Михайлюк повторил рекорд карьеры по очкам

Великолепная последняя игра регулярного сезона от украинца.
Вчера, 23:04
Святослав Михайлюк / Getty Images
Святослав Михайлюк / Getty Images

В рамках последнего игрового дня регулярного сезона НБА Бостон Селтикс на своей площадке принял Вашингтон Уизардс.

Во избежание травм лидеров наставник "кельтов" Джо Мазулла выставил резервную пятерку игроков, в которую входит и украинец Святослав Михайлюк.

Форвард Бостона провел на площадке 37 минут 16 секунд, набрав 26 очков, отдав 5 передач и сделав 5 подборов.

26 очков в одном матче это повторение лучшего результата в карьере Михайлюка. Также Святослав установил новый рекорд карьеры по точным трехочковым в одной игре. Ранее таких бросков было максимум 5, а в этом поединке их было 6.

Статистика Святослава Михайлюка в матче Бостон Селтикс - Вашингтон Уизардс

  • Очки: 26
  • Ассисты: 5
  • Подборы: 5
  • Броски с игры: 13 (10 попаданий)
  • Трехочковые броски: 8 (6 попаданий)
  • Минут сыграно: 37

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бостон Святослав Михайлюк

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