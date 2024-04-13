"Удачи в концовке сезона": звезды Манчестер Сити и Голден Стэйт обменялись подарками

Футбол и баскетбол продолжают объединять фанатов по всему миру.

Английская Премьер-лига понемногу близится к своему завершению. За титул чемпиона Англии борются сразу три команды: Арсенал, Ливерпуль и Манчестер Сити.

Параллельно с этим в ночь на понедельник, 15 апреля, завершится регулярный сезон НБА, после которого начнется турнир плей-ин, в котором примет участие Голден Стэйт.

В связи с этими событиями звезды "горожан" и "воинов" провели обмен подарками: Эрлинг Холанд передал Стефу Карри свою футболку с автографом.

В ответ четырехкратный чемпион НБА и лучший "снайпер" в истории лиги передал норвежцу свою джерси с автографом.

"Привет, Стеф. Удачи в оставшейся части сезона. Надеюсь, скоро мы сможем встретиться на матче. Отправляю тебе свою футболку и желаю удачи в оставшейся части сезона" - сказал Холанд.

"Ценю твою любовь Эрлинг. Надеюсь ты проводишь великолепный сезон. Ценю твою поддержку. С нетерпением жду, когда я буду следить за тем, как ты делаешь то, что делаешь на поле. В то же самое время у меня есть кое-что и для тебя, мой друг. Это направляется к тебе", - ответил "Шеф".

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Стоит отметить, что после пожелания удачи от Холанда, Голден Стэйт проиграл Новому Орлеану (109:114), в результате чего Уорриорз упали на десятое место Западной конференции.

Возможно, стоит ждать неожиданного результата в матче Манчестер Сити - Лутон Таун, который состоится в субботу, 13 апреля, в 17:00 по киевскому времени.

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