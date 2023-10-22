Динамо - Днепр-1: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Украины 22.10.2023

В воскресенье, 22 октября, Динамо встретится на своем поле с Днепром-1 в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги.

В минувшем поединке чемпионата Украины еще до международного перерыва киевский клуб потерпел на выезде поражение со счетом 2:3 от Полесья, а "спортклубовцы" одержали домашнюю победу 2:0 над Вересом.

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Матч будет сыгран в Киеве на стадионе Динамо им. В. Лобановского. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 17:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Динамо - Днепр-1

Трансляция поединка чемпионата Украины между Динамо и Днепром-1 будет доступна в этой новости 22 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканале 2+2, а также YouTube-каналах FootballHub и Динамо Киев.

На ISPORT доступны календарь и результаты матчей УПЛ сезона-2023/24.

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