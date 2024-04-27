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Почетный президент Баварии рассказал, почему Алонсо отказался заменить Тухеля

Испанец не хотел оставлять игроков Байера.
Сегодня, 09:59
Хаби Алонсо / Getty Images
Хаби Алонсо / Getty Images

Почетный президент Баварии Ули Гёнесс рассказал, почему Хаби Алонсо отказался возглавить мюнхенцев летом 2024 года.

По словам функционера, испанец сказал, что не может сейчас уйти из Байера, так как многие игроки пришли в клуб именно ради него.

"Моя жена сказала: "Если у него есть характер, он не придет, а если у него нет характера и он скажет "да", то он не тот тренер, который тебе нужен".

И как всегда, она была права. Алонсо сказал нам: "Мы сделали свой шедевр, многие игроки пришли сюда благодаря мне, я не могу уйти сейчас".

Хаби Алонсо имеет контракт в Леверкузене до 2026 года, мы вежливо попросили, и он отказался, потому что у него есть характер, он не пошел бы в любой другой клуб. Это дает ему право стать тренером Баварии в будущем", - сказал Ули.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Хаби Алонсо

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