НБА утвердила новые даты матчей Уорриорз, перенесенных из-за смерти ассистента тренера

Не очень повезло Далласу, которому из-за перестановок придется провести три игры за четыре дня.

НБА на своем официальном сайте объявила новые даты проведения двух перенесенных матчей Голден Стэйт.

Так, матч против Юты, который должен был состояться 18 января, пройдет 16 февраля, а матч против Далласа 19 января был перенесен на 3 апреля.

Стоит отметить, что эти переносы повлияли на два других поединка: Даллас примет Атланту не 6 апреля, а днем ранее, 5 апреля, в то время как еще одну игру против Уорриорз Маверикс проведут 6 апреля вместо ранее установленной даты 3 апреля.

Юта - Голден Стэйт состоится 16 февраля (перенесенная игра 18 января)

Голден Стэйт - Даллас состоится 3 апреля (перенесенная игра 20 января)

Даллас - Атланта состоится 5 апреля (было 6 апреля)

Даллас - Голден Стэйт состоится 6 апреля (было 3 апреля)

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Напомним, что два матча Голден Стэйт были перенесены из-за смерти ассистента Стива Керра Деяна Милоевича. Перед игрой против Юты у 46-летнего серба случился сердечный приступ.

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