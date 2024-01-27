НБА утвердила новые даты матчей Уорриорз, перенесенных из-за смерти ассистента тренера
НБА на своем официальном сайте объявила новые даты проведения двух перенесенных матчей Голден Стэйт.
Так, матч против Юты, который должен был состояться 18 января, пройдет 16 февраля, а матч против Далласа 19 января был перенесен на 3 апреля.
Стоит отметить, что эти переносы повлияли на два других поединка: Даллас примет Атланту не 6 апреля, а днем ранее, 5 апреля, в то время как еще одну игру против Уорриорз Маверикс проведут 6 апреля вместо ранее установленной даты 3 апреля.
- Юта - Голден Стэйт состоится 16 февраля (перенесенная игра 18 января)
- Голден Стэйт - Даллас состоится 3 апреля (перенесенная игра 20 января)
- Даллас - Атланта состоится 5 апреля (было 6 апреля)
- Даллас - Голден Стэйт состоится 6 апреля (было 3 апреля)
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Напомним, что два матча Голден Стэйт были перенесены из-за смерти ассистента Стива Керра Деяна Милоевича. Перед игрой против Юты у 46-летнего серба случился сердечный приступ.
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