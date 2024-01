Ассистент главного тренера Голден Стэйт скончался после сердечного приступа

В ночь с 17 на 18 января должен был состояться матч между Голден Стэйт и Ютой, однако встреча была перенесена.

Все дело в том, что у ассистент главного тренера Уорриорз Деян Милоевич был сердечный приступ.

Как сообщает Telegram-канал Sputnik Srbija, инцидент произошел, когда игроки и тренеры Уорриорз ужинали в ресторане.

Милоевич был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити, где и скончался. Ему было 46 лет.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z