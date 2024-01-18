Ассистент главного тренера Голден Стэйт скончался после сердечного приступа

Деян Милоевич умер в возрасте 46 лет.

В ночь с 17 на 18 января должен был состояться матч между Голден Стэйт и Ютой, однако встреча была перенесена.

Все дело в том, что у ассистент главного тренера Уорриорз Деян Милоевич был сердечный приступ.

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Как сообщает Telegram-канал Sputnik Srbija, инцидент произошел, когда игроки и тренеры Уорриорз ужинали в ресторане.

Милоевич был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити, где и скончался. Ему было 46 лет.

"Мы абсолютно опустошены внезапной смертью Деяна Милоевича. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто связан с Уорриорз, и невероятно тяжелое время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним", - говорится в заявлении клуба.

We are absolutely devastated by Dejan Milojević's sudden passing.



This is a shocking and tragic blow for everyone associated with the Warriors and an incredibly difficult time for his family, friends, and all of us who had the incredible pleasure to work with him.



We grieve… pic.twitter.com/0wExlLlu5z — Golden State Warriors (@warriors) January 17, 2024

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня.

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