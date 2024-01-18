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Баскетбол

Ассистент главного тренера Голден Стэйт скончался после сердечного приступа

Деян Милоевич умер в возрасте 46 лет.
Сегодня, 08:25
Деян Милоевич / Getty Images
Деян Милоевич / Getty Images

В ночь с 17 на 18 января должен был состояться матч между Голден Стэйт и Ютой, однако встреча была перенесена.

Все дело в том, что у ассистент главного тренера Уорриорз Деян Милоевич был сердечный приступ.

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Как сообщает Telegram-канал Sputnik Srbija, инцидент произошел, когда игроки и тренеры Уорриорз ужинали в ресторане.

Милоевич был доставлен в больницу Солт-Лейк-Сити, где и скончался. Ему было 46 лет.

"Мы абсолютно опустошены внезапной смертью Деяна Милоевича. Это шокирующий и трагический удар для всех, кто связан с Уорриорз, и невероятно тяжелое время для его семьи, друзей и всех нас, кто имел невероятное удовольствие работать с ним", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, на ISPORT доступны результаты соревновательного дня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт

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