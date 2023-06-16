Майк Данливи стал новым генеральным менеджером Голден Стэйт

Майк Данливи-младший станет новым генеральным менеджером организации. Об этом сообщает журналист ESPN Эдриан Воджнаровски.

Напомним, Данливи был выбран Уорриорз под третьим номером на драфте 2002 года и провел в НБА 15 лет в качестве игрока. Он стал скаутом Голден Стэйт в 2017 году, а через год — ассистентом генменеджера Боба Майерса.

С 2021 года Данливи работал в клубе вице-президентом по баскетбольным операциям.

Прошлый сезон команда завершила в 1/4 финала плей-офф западной конференции, проиграв Лейкерс со счетом 2:4.

Ранее сообщалось, что Голден Стэйт попрощался с творцом легендарной чемпионской команды.