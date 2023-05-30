Голден Стэйт попрощался с творцом легендарной чемпионской команды

Голден Стэйт Уорриорз попрощались с архитектором своей легендарной чемпионской команды Бобом Майерсом.

Функционер покидает пост главного менеджера и директора франшизы "войнов" по собственному желанию в связи с завершением срока контракта

Майерс вскоре проведет пресс-конференцию, где детально расскажет о причинах своего решения, однако, Боб уже успел заявить, что пока не уверен в том, что будет делать в будущем.

Американец провел на своем посту в ГСВ долгих 12 лет, приведя франшизу к четырем чемпионским титулам и дважды став генеральным менеджером года.