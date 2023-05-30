Голден Стэйт попрощался с творцом легендарной чемпионской команды
Боб Майерс покидает свой пост в структуре "войнов" по собственному желанию.
Голден Стэйт Уорриорз попрощались с архитектором своей легендарной чемпионской команды Бобом Майерсом.
Функционер покидает пост главного менеджера и директора франшизы "войнов" по собственному желанию в связи с завершением срока контракта
Майерс вскоре проведет пресс-конференцию, где детально расскажет о причинах своего решения, однако, Боб уже успел заявить, что пока не уверен в том, что будет делать в будущем.
Американец провел на своем посту в ГСВ долгих 12 лет, приведя франшизу к четырем чемпионским титулам и дважды став генеральным менеджером года.