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Баскетбол

Голден Стэйт попрощался с творцом легендарной чемпионской команды

Боб Майерс покидает свой пост в структуре "войнов" по собственному желанию.
Сегодня, 19:50
Боб Майерс / Getty Images
Боб Майерс / Getty Images

Голден Стэйт Уорриорз попрощались с архитектором своей легендарной чемпионской команды Бобом Майерсом.

Функционер покидает пост главного менеджера и директора франшизы "войнов" по собственному желанию в связи с завершением срока контракта

Майерс вскоре проведет пресс-конференцию, где детально расскажет о причинах своего решения, однако, Боб уже успел заявить, что пока не уверен в том, что будет делать в будущем.

Американец провел на своем посту в ГСВ долгих 12 лет, приведя франшизу к четырем чемпионским титулам и дважды став генеральным менеджером года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Голден Стэйт Уорриорз Боб Майерс

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