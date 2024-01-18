НБА: Лейкерс обыграли Даллас, Бостон с Михайлюком оказался сильнее Сан-Антонио

Вашему вниманию результаты и обзоры прошедших поединков в Национальной баскетбольной ассоциации.

В ночь на четверг, 18 января, состоялись девять матчей регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации.

Украинский баскетболист Бостона Святослав Михайлюк принял участие в матче против Сан-Антонио. Он пробыл на паркете более трех минут, но ничем не отличился.

Матч между Голден Стэйт и Ютой был отменен из-за смерти ассистента главного тренера Уорриорз Деяна Милоевича, у которого случился сердечный приступ.

Результаты матчей НБА за 17 января

Детройт – Миннесота 117:124 (40:39, 22:31, 28:28, 27:26)

Детройт: Айви (32 + 6 передач), Богданович (20), Дюрен (16 + 11 подборов), Стюарт (12), Хэйс (8 + 8 передач) – старт; Беркс (12), Томпсон (7 + 9 подборов), Нокс (5), Сассер (5), Мускала (0).

Миннесота: Эдвардс (27 + 8 передач), Таунс (27), Макдэниэлс (23), Гобер (19 + 16 подборов), Конли (8 + 7 передач) – старт; Рид (9), Александер-Уокер (7), Андерсон (4 + 9 передач), Маклафлин (0), Браун (0), Милтон (0).

Бостон – Сан-Антонио 117:98 (30:25, 40:20, 24:33, 23:20)

Бостон: Тейтум (24), Холидэй (22), Браун (21 + 7 подборов), Хорфорд (9), Корнет (6 + 9 подборов) – старт; Притчард (12), Бриссетт (7), Хаузер (7), Кета (6 + 8 подборов), Дэвисон (2), Бэнтон (1), Уолш (0), Стивенс (0), Михайлюк (0).

Сан-Антонио: Вембаньяма (27 + 5 потерь), Васселл (21), Джонс (9 + 10 передач), Шэмпени (9), Сохан (5 + 7 подборов) – старт; Брэнэм (8), Барлоу (5), К. Джонсон (5), Диаките (3), Макдермотт (2), Осман (2), Мамукелашвили (2), Уэсли (0), Грэм (0).

Торонто – Майами 121:97 (41:18, 37:25, 16:30, 27:24)

Торонто: Трент (28), Барретт (26 + 8 подборов), Барнс (20 + 8 передач + 5 потерь), Куикли (17 + 8 подборов + 9 передач), Портер (6) – старт; Шредер (9 + 6 передач), Дик (6), Янг (5 + 8 подборов), Фримен-Либерти (2), Буше (2 + 7 подборов), Темпл (0), Макдэниэлс (0).

Майами: Хирро (16 + 7 подборов), Адебайо (16), Батлер (16), Йович (10 + 7 подборов), Лаури (4) – старт; Д. Робинсон (14), Калеб Мартин (10), Ричардсон (5), Суайдер (2), Брайант (2), Хайсмит (2), О. Робинсон (0).

Атланта – Орландо 106:104 (26:26, 23:25, 29:25, 28:28)

Атланта: Мюррэй (26 + 5 потерь), Янг (18 + 12 передач + 8 потерь), Капела (12), Джонсон (10 + 9 подборов), Бей (7) – старт; Оконгву (15 + 9 подборов), Богданович (12), Мэтьюз (6).

Орландо: Банкеро (26), Саггс (16), Битадзе (10 + 10 подборов), Окики (6 + 7 подборов), Хьюстан (3) – старт; Картер (18), Энтони (10), Фульц (10), Инглс (3), Айзек (2), Блэк (0).

Кливленд – Милуоки 135:95 (32:22, 34:19, 42:26, 27:28)

Кливленд: Митчелл (31 + 7 передач), Аллен (21 + 13 подборов), Окоро (10 + 7 передач), Струс (6), Уэйд (5) – старт; Ньянг (33), Меррилл (10), Портер (9), Томпсон (6 + 9 подборов), Леверт (4), Джонс (0).

Милуоки: Лиллард (17), Б. Лопес (11), Джексон (6 + 8 подборов), Бизли (2), Миддлтон (2) – старт; Портис (16), Краудер (15), Пэйн (13), Коннотон (8), Грин (3), Р. Лопес (2), Ливингстон (0), Боучэмп (0), Т. Адетокумбо (0).

Нью-Йорк – Хьюстон 109:94 (23:25, 25:21, 29:23, 32:25)

Нью-Йорк: Рэндл (31 + 8 подборов), Брансон (30 + 7 передач), Ануноби (15), Хартенштайн (7 + 11 подборов), Дивинченцо (5) – старт; Граймс (11), Харт (10 + 14 подборов), Макбрайд (0), Флинн (0), Ачиува (0), Арчидиаконо (0).

Хьюстон: Ванвлит (24 + 12 передач), Шенгюн (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Грин (15 + 7 подборов + 5 потерь), Смит (11), Брукс (11) – старт; Грин (9), Томпсон (4), Тэйт (2), А. Холидэй (0), Уитмор (0).

Новый Орлеан – Шарлотт 132:112 (43:36, 23:25, 30:21, 36:30)

Новый Орлеан: Ингрэм (28 + 10 подборов + 10 передач), Макколлум (22 + 6 передач), Уильямсон (13 + 9 передач), Джонс (9), Валанчюнас (4 + 7 подборов) – старт; Хоукинс (21), Мерфи (18), Маршалл (8), Нэнс (7), Альварадо (2), Дэниэлс (0), Зеллер (0).

Шарлотт: Болл (29 + 7 передач), Розир (25), Бриджес (19), Ричардс (10 + 12 подборов), Коди Мартин (7) – старт; Вашингтон (7), Букнайт (6), Менса (4), Смит (3), Смит (2), Тор (0), Блэк (0), Ниликина (0).

Лейкерс – Даллас 127:110 (32:26, 23:27, 42:27, 30:30)

Лейкерс: Расселл (29), Дэвис (28 + 12 подборов + 9 передач), Джеймс (25 + 8 подборов + 8 передач), Ривз (14 + 7 передач), Принс (9) – старт; Вандербилт (7 + 9 подборов), Хатимура (6), Кристи (5), Вуд (2), Мэйс (2), Хэйс (0).

Даллас: Дончич (33 + 13 подборов + 10 передач), Лайвли (16 + 11 подборов), Ирвинг (12 + 6 передач), Хардуэй (12), Д. Джонс (8) – старт; Г. Уильямс (8), Харди (7), Клебер (6), Уильямс (5), Лоусон (2), Пауэлл (1), Сет Карри (0).

Портленд – Бруклин 105:103 (24:23, 27:29, 23:31, 31:20)

Портленд: Грант (30 + 8 подборов), Саймонс (20), Рит (17 + 7 подборов), Брогдон (16 + 6 передач), Уокер (4 + 8 подборов) – старт; Хендерсон (7 + 5 потерь), Камара (6), Тайбулл (3), Баджи (2), Мюррэй (0).

Бруклин: Бриджес (21), Динуидди (19 + 7 передач), К. Джонсон (13), Клэкстон (12 + 12 подборов), Финни-Смит (7) – старт; Уокер (13), Томас (8), Уотфорд (6), Смит (2), О'Нил (2).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!