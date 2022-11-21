НБА: Голден Стэйт обыграл Рокетс, Лейкерс разгромили Сан-Антонио
В воскресенье, 20 ноября, в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации было сыграно семь матчей.
Финикс – Нью-Йорк 116:95 (28:22, 27:31, 35:22, 26:20)
Финикс: Пэйн (21 + 7 подборов + 9 передач), Букер (20), Крэйг (14), Эйтон (13 + 11 подборов), Бриджес (13) – старт; Ли (15), Окоги (7), Бийомбо (5 + 10 подборов), Вашингтон (5), Уэйнрайт (3 + 7 подборов).
Нью-Йорк: Брансон (27), Барретт (12), Граймс (10 + 8 передач), Рэндл (9), Хартенштайн (7) – старт; Макбрайд (9), Роуз (7), Куикли (6), Симс (5), Робинсон (2), Михайлюк (1), Топпин (0), Арчидиаконо (0).
Вашингтон – Шарлотт 106:102 (35:27, 24:28, 18:24, 29:23)
Вашингтон: Кузма (28 + 10 подборов), Бил (26 + 5 перехватов + 5 потерь), Кисперт (14), Авдия (12 + 13 подборов), Порзингис (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов) – старт; Гудвин (5), Гэффорд (4), Бартон (3), Гибсон (2), Дэвис (0).
Шарлотт: Убре (23 + 7 подборов), Хэйворд (20), Вашингтон (13), Пламли (9 + 8 подборов), Розир (8 + 7 подборов) – старт; Ричардс (11 + 10 подборов), Макдэниэлс (8), Смит (6), Джонс (4).
Сакраменто – Детройт 137:129 (38:33, 30:37, 34:32, 35:27)
Сакраменто: Фокс (33 + 7 передач), Барнс (27 + 9 подборов), Хертер (24), Сабонис (15 + 13 подборов + 7 передач), Мюррэй (13) – старт; Монк (8), Мету (6), Митчелл (5), Дэвис (3), Лайлс (3).
Детройт: Айви (24), Богданович (21), Бэгли (15), Хэйс (9 + 6 передач), Ливерс (5) – старт; Беркс (16), Дюрен (12 + 8 подборов), Джозеф (12), Нокс (11), Диалло (4).
Кливленд – Майами 113:87 (28:27, 31:15, 36:22, 18:23)
Кливленд: Гарлэнд (25 + 7 передач + 5 потерь), Мобли (15 + 10 подборов), Митчелл (13), Стивенс (11), Аллен (8) – старт; Осман (20 + 12 подборов), Окоро (13), Нето (4), Диаките (2), Р. Лопес (2), Мобли (0), Леверт (0).
Майами: Адебайо (21), Калеб Мартин (17), Лаури (9 + 5 потерь), Струс (8), Йович (7) – старт; Дедмон (10), Кэйн (8), Робинсон (7), Робинсон (0), Хайсмит (0).
Бруклин – Мемфис 127:115 (28:29, 29:33, 39:31, 31:22)
Бруклин: Дюрант (26 + 7 подборов + 7 передач), Симмонс (22 + 8 подборов + 5 потерь), Ирвинг (14), Харрис (13), О'Нил (12 + 8 передач) – старт; Ватанабе (16), Сет Карри (10), М-ф Моррис (8 + 7 подборов), Миллс (4), Шарп (2), Дьюк (0), Эдвардс (0), Томас (0).
Мемфис: Брукс (31), Кончар (16 + 9 подборов + 7 передач), Адамс (15 + 10 подборов + 5 потерь), Джонс (13 + 6 передач), Альдама (8) – старт; Ларэвиа (11), Родди (9), Чендлер (6), Кларк (2), Уильямс (2), Тиллман (2).
Хьюстон – Голден Стэйт 120:127 (28:40, 37:21, 29:36, 26:30)
Хьюстон: Портер (30 + 6 передач), Смит (22 + 7 подборов), Грин (16), Гордон (14), Шенгюн (4 + 7 подборов) – старт; Исон (19 + 8 подборов), Мартин (12), Гаруба (3), Никс (0).
Голден Стэйт: Томпсон (41), Карри (33 + 15 передач), Уиггинс (22), Грин (4 + 8 передач), Луни (3 + 7 подборов) – старт; Пул (10), Грин (8), Дивинченцо (4), Куминга (2), Муди (0), Лэмб (0).
Даллас – Денвер 97:98 (25:25, 31:30, 18:24, 23:19)
Даллас: Дончич (22 + 9 подборов + 8 передач), Динуидди (11 + 8 передач), Пауэлл (11), Финни-Смит (3), Буллок (3) – старт; Грин (23), Бертанс (15), Вуд (5 + 7 подборов), Макги (2), Хардуэй (2).
Денвер: Портер (14), Браун (12 + 8 передач), Колдуэлл-Поуп (9), Джордан (8 + 17 подборов), Грин (4) – старт; Хайлэнд (29 + 6 передач), Чанчар (7), Рид (5), Ннаджи (5), Браун (5).
Лейкерс – Сан-Антонио 123:92 (34:20, 32:28, 29:19, 28:25)
Лейкерс: Дэвис (30 + 18 подборов), Ривз (21), Уокер (14), Беверли (3), Браун (2 + 7 подборов) – старт; Брайант (15 + 9 подборов), Шредер (13), Нанн (13), Уэстбрук (10 + 10 передач), Гэбриэл (2), Джонс (0), Райан (0).
Сан-Антонио: Васселл (17), Сохан (12), Джонсон (12), Джонс (10), Дженг (7 + 7 подборов) – старт; Ричардсон (10), Макдермотт (8), Бэсси (8 + 8 подборов), Бэйтс-Диоп (4), Роби (2 + 7 подборов), Холл (2), Барлоу (0), Брэнэм (0).