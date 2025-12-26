iSport.ua
Лейкерс потеряли Ривза в игре с Рокетс из-за его проблем с ногой

Вышел в стартовом составе, но травма икры помешала доиграть матч.
Сегодня, 09:45       Автор: Валентина Чорноштан
Остин Ривз / Getty Images
Остин Ривз / Getty Images

Защитник Лейкерс Остин Ривз не доиграл матч из-за боли в левой икре.

По данным ESPN, у игрока легкое растяжение левой икроножной мышцы, ранее он уже пропускал игры из-за этой проблемы.

Отмечается, что из-за боли Ривз сможет играть в дальнейшем, но с очень ограниченным игровым временем.

Добавим, что за 15 минут игры против Хьюстона защитник набрал 12 очков при 5 попаданиях из 8 попыток.

Узнать результаты и посмотреть видеообзоры рождественских игр НБА можно на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лейкерс Остин Ривз

