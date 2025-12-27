iSport.ua
Звезда Лейкерс выбыл на длительный период

Американец попал в лазарет.
Сегодня, 14:18       Автор: Антон Федорцив
Остин Ривз / Getty Images

Атакующий защитник Лейкерс Остин Ривз получил повреждение. Ведущий исполнитель "озерников" пропустит минимум 1 месяц, утверждает инсайдер Шэмс Чарания в X.

Травма американца оказалась серьезнее, чем ранее определил медицинский штаб. Из-за растяжения левой икроножной мышцы 2-й степени Ривз не сыграет в январе. В графике Лейкерс – 18 матчей в этом отрезке.

Статистика защитника в нынешнем сезоне – 27.1 очка, 5.1 подбора, 6.2 передачи и 1 перехват за 35 минут в среднем на паркете. Лейкерс Ривза сейчас идут на 4-й строчке на Западе НБА (19 побед, 10 поражений).

К слову, украинец Святослав Михайлюк обновил персональное достижение за океаном.

