Михайлюк обновил персональный рекорд в НБА

Украинец полностью освоился в Солт-Лейк-Сити.
Сегодня, 10:20       Автор: Антон Федорцив
Святослав Михайлюк / Getty Images

Свингмен Святослав Михайлюк в очередной раз появился в старте Юты на матч регулярки НБА. Он обновил рекорд карьеры по числу поединков в первой пятерке под эгидой ассоциации.

В нынешнем сезоне украинец сыграл 28 матчей с первых минут. Поединок против Детройта (131:129) стал для Михайлюка вдвойне символическим. Именно в рядах Пистонз свингмен установил предыдущее достижение (27 поединков в кампании 2019/20).

Средние цифры Михайлюка в нынешнем сезоне – 9.3 очка, 2.7 подбора, 2 передачи и 0.6 перехвата за 25 минут на паркете. Состав "джазменов" украинец пополнил позапрошлым летом.

Напомним, на ISPORT.ua доступны результаты соревновательного дня.

