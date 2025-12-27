Михайлюк обновил персональный рекорд в НБА

Свингмен Святослав Михайлюк в очередной раз появился в старте Юты на матч регулярки НБА. Он обновил рекорд карьеры по числу поединков в первой пятерке под эгидой ассоциации.

В нынешнем сезоне украинец сыграл 28 матчей с первых минут. Поединок против Детройта (131:129) стал для Михайлюка вдвойне символическим. Именно в рядах Пистонз свингмен установил предыдущее достижение (27 поединков в кампании 2019/20).

Средние цифры Михайлюка в нынешнем сезоне – 9.3 очка, 2.7 подбора, 2 передачи и 0.6 перехвата за 25 минут на паркете. Состав "джазменов" украинец пополнил позапрошлым летом.

